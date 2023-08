Kiev. Il Papa fa propaganda imperialista. Chiesa Cattolica ucraina, grande dolore per le sue parole

- Advertisement -

AgenPress – “È davvero un peccato che le idee di una grande potenza russa, che in realtà sono la causa dell’aggressività cronica della Russia, consapevolmente o inconsapevolmente, escano dalle labbra del Papa, la cui missione, a nostro avviso, è proprio quella di aprire gli occhi della gioventù russa sul corso distruttivo dell’attuale leadership russa”, ha scritto su Facebook il portavoce del ministero degli Affari esteri dell’Ucraina, Oleg Nikolenko, accusandolo di “propaganda imperialista” in un discorso pronunciato il 25 agosto in collegamento video alla Giornata della gioventù russa a San Pietroburgo”.

Anche il Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina Sviatoslav Shevchuk esprime “grande dolore e preoccupazione per le parole, attribuite al Santo Padre Francesco, pronunciate durante l’incontro telematico con la gioventù cattolica russa, avvenuto il 25 agosto scorso in video conferenza a San Pietroburgo”.

“Presumiamo che le parole di Sua Santità siano state pronunciate in maniera spontanea, senza la pretesa di dare una valutazione storica, né tantomeno l’intenzione di sostenere le ambizioni imperialistiche della Russia. Nonostante ciò – afferma l’arcivescovo maggiore di Kiev – , condividiamo il grande dolore suscitato dalle sue osservazioni in vescovi, clero, monaci e fedeli non solo della nostra Chiesa, ma anche di altre confessioni cristiane, nonché di rappresentanti di altre confessioni religiose. Allo stesso tempo, condividiamo anche la grande delusione della società civile ucraina a seguito di queste parole”. Shevchuk sottolinea che “le parole sulla ‘grande Russia di Pietro I, Caterina II, di quell’impero grande e illuminato, un Paese di grande cultura e grande umanità’ si riferiscono al peggiore esempio dell’imperialismo e del nazionalismo estremo russo”.

“Temiamo che quelle parole siano comprese da alcuni come un incoraggiamento proprio di questo nazionalismo e imperialismo, che è la vera causa della guerra in Ucraina”, afferma il Capo della Chiesa greco-cattolica che chiede “una spiegazione” alla Santa Sede “per evitare che le parole e le intenzioni del Santo Padre siano manipolate”.