Kiev. Il Comitato olimpico internazionale è “promotore di guerra”. Replica, respingiamo le dichiarazioni diffamatorie

AgenPress – “Il Cio è un promotore della guerra, dell’omicidio e della distruzione. Il Cio guarda con piacere la Russia che distrugge l’Ucraina e poi offre alla Russia una piattaforma per promuovere il genocidio e incoraggia le sue ulteriori uccisioni. Ovviamente i soldi russi che comprano l’ipocrisia olimpica non hanno l’odore del sangue ucraino”.

Lo ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mikhaylo Podolyak. L’accusa segue la dichiarazione del Cio secondo cui l’organismo sportivo sta valutando le modalità di competizione degli atleti russi alle Olimpiadi di Parigi 2024. La settimana scorsa il ministro dello sport di Kiev, Vadym Guttsait, aveva detto che l’Ucraina valuterà un eventuale boicottaggio dei Giochi se il Cio ammetterà gli atleti russi e bielorussi.

In una nota il Comitato olimpico internazionale “respinge nei termini più forti possibili questa e altre dichiarazioni diffamatorie che non possono servire da base per una qualsiasi discussione costruttiva”. “Pertanto il Cio non farà ulteriori commenti” su tali dichiarazioni.