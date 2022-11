Kiev. I russi deportano i cittadini ucraini di Kherson e Zaporizhzhia. Saccheggiate case e infrastrutture

AgenPress – Il ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina “condanna fermamente la Federazione Russa” per “aver condotto la deportazione dei cittadini ucraini che vivono nei territori temporaneamente occupati delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia dell’Ucraina”, definendo i trasferimenti “crimini di guerra”.

“Deportazioni simili vengono effettuate dalla Russia anche nelle regioni di Zaporizhzhia, Lugansk e Donetsk, nonché in Crimea. Sullo sfondo delle deportazioni in corso, circolano anche notizie allarmanti sulla posa di mine da parte delle truppe russe della centrale idroelettrica di Kakhovska, la cui esplosione potrebbe causare una catastrofe umanitaria e umana su larga scala”, si legge in una nota del ministero.

“Tali azioni della Russia violano gravemente il diritto internazionale”, continua la nota, aggiungendo che “la deportazione dei residenti del sud temporaneamente occupato è accompagnata dal saccheggio da parte degli occupanti russi di istituzioni industriali, infrastrutturali, culturali, educative e mediche, nonché di case e appartamenti privati”.

“È importante ricordare che i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità non hanno limiti temporali di responsabilità. Tutte le persone nella Federazione Russa che stanno attualmente commettendo crimini contro il popolo ucraino saranno inevitabilmente punite”, sottolinea il ministero nella nota.

“Chiediamo alla comunità internazionale di condannare la Federazione Russa per il trasferimento forzato dei residenti dell’Ucraina meridionale, di imporre nuove sanzioni alla Russia e di aumentare gli aiuti militari all’Ucraina per la liberazione dei suoi territori temporaneamente occupati”.