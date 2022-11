Kiev, gravi danni causati dai russi agli impianti di generazione di energia. Intere regioni senza luce e acqua

AgenPress – Gli impianti di generazione di energia dell’Ucraina hanno subito danni “colossali” a causa degli attacchi russi. Lo ha affermato Volodymyr Kudrytskyi, amministratore delegato dell’operatore della rete elettrica nazionale ucraina Ukrenergo, citato da Sky News. L’ad ucraino ha affermato che la sua azienda voleva assicurarsi che gli ucraini potessero rimanere nel Paese durante l’inverno. Alcune aree dell’Ucraina sono sprovviste di forniture essenziali come riscaldamento, acqua o elettricità, mentre si prevede che diffusi blackout energetici potrebbero durare per mesi. In ogni caso, Kudrytskyi ha affermato che gli appelli all’evacuazione sono “inappropriati”.