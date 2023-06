Kherson. Distruzione diga. Due veterinari ucraini salvano gli animali dalle zone alluvionate

- Advertisement -

AgenPress – Valentina e Leonid Stoyanov – veterinari ucraini noti ai loro milioni di follower sui social media come ” Vet Crew ” – si sono immediatamente recati nella regione meridionale di Kherson dopo il devastante crollo della diga di questa settimana .

I due sono specializzati nel trattamento di animali esotici, ma hanno salvato gli animali lasciati dai rifugiati ucraini quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala, curando centinaia di animali nella loro clinica di Odessa. Si recano anche in prima linea per nutrire e vaccinare cani e gatti vicini ai combattimenti.

Non ci è voluto molto per trovare un gruppo di gatti che avevano bisogno del loro aiuto all’arrivo a Kherson questa settimana.

“Abbiamo iniziato a controllare strade e case allagate. … Abbiamo notato un gran numero di gatti, ma in una zona asciutta. E abbiamo pensato che, molto probabilmente, potessero esserci dei gattini. Leo nello stesso momento ha sentito il pianto dei gattini, e poi abbiamo notato due gattini seduti sul recinto ma completamente bagnati e circondati dall’acqua. Leo è andato in acqua dopo di loro”, ha detto Valentina.

Dopo aver salvato quei gattini, gli Stoyanov hanno sentito il grido di un altro gatto. Leo, quasi immerso nell’acqua fino alle spalle, seguì le grida. Valentina ha descritto il salvataggio: “Ha visto come questo gattino rosso si aggrappava al recinto con tutte le sue forze. Quando li abbiamo tirati fuori tutti, abbiamo visto che i loro stomaci erano pieni d’acqua ed erano molto freddi. Ma abbiamo fatto tutto il possibile per salvarli e ora sono completamente al sicuro”.

I soccorsi in acqua sono tanto più audaci a causa della salute di Leonid. È saltato in acqua nonostante abbia trascorso di recente una settimana in ospedale dopo aver subito il suo secondo infarto dall’inizio della guerra.

Gli Stoyanov hanno condiviso il video dei recenti salvataggi sui social media. Dopo aver curato i gatti, lavoreranno per trovare loro nuove case, hanno detto.

Oltre ai felini, Valentina racconta di aver salvato diversi cani e due giovani gufi con le ossa fratturate.