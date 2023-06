Kenya. Miliziani jihadisti attaccano due villaggi ed uccidono 5 civili. Alcuni sono stati decapitati

- Advertisement -

AgenPress – Cinque civili sono stati uccisi, alcuni decapitati, in un attacco dei miliziani jihadisti somali Shabaab nel nordest del Kenya.

La polizia ha riferito che un gruppo di assalitori armati di armi e di coltelli hanno attaccato due villaggi nella contea di Lamu, nel sud est del paese, al confine con la Somalia.

Gli assalitori hanno anche bruciato case e distrutto proprietà. Quattro civili sono stati sgozzati e le loro case bruciate, mentre un quinto è stato ucciso da un proiettile. Gli assalitori, che la polizia presume possano essere affiliati al gruppo jihadista somalo al-Shabaab, che nelle ultime settimane ha compiuto diversi attentati nella zona, si sono dileguati nella vicina foresta di Boni. Nessuno ha però ancora rivendicato l’attentato.

Il gruppo jihadista Al-Shabaab, di base in Somalia, ha condotto una sanguinosa insurrezione contro il fragile governo di Mogadiscio per più di 15 anni. Il Kenya ha inviato per la prima volta truppe in Somalia nel 2011 per combattere i militanti islamisti affiliati ad Al-Qaeda e ora è uno dei principali contributori di truppe a un’operazione militare dell’Unione africana contro il gruppo terrorista.