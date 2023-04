Kata-Murza. La moglie elogia il “coraggio”. “Non mi pento di aver lottato contro il dittatore Putin”

AgenPress – La moglie del critico del Cremlino Vladimir Kara-Murza ha elogiato il suo “coraggio” dopo che è stato condannato a 25 anni di carcere dopo aver condannato la guerra della Russia in Ucraina.

“Un quarto di secolo – questo è un ‘5+’ per il tuo coraggio, coerenza e onestà nei tuoi molti anni di lavoro”, ha detto Evgenia Kara-Murza su Twitter. “Sono eternamente orgoglioso di te, mia cara, e sono sempre con te.”

Un 5+ è paragonabile a un A+ nel sistema educativo russo.

Kara-Murza, un importante sostenitore dei diritti umani anglo-russo e critico del Cremlino, è stato condannato lunedì a 25 anni di carcere dal tribunale della città di Mosca.

Gli Stati Uniti , il Regno Unito , la Germania e l’Unione Europea hanno tutti condannato la sentenza, così come Amnesty International e il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite Volker Turk.

Kara-Murza in precedenza aveva dichiarato alla corte di essere “orgoglioso” delle azioni che lo hanno portato in prigione.

“Sono in prigione per le mie opinioni politiche. Per aver parlato contro la guerra in Ucraina. Per anni di lotta contro la dittatura di Putin”, ha detto nella sua dichiarazione di chiusura alla corte il 10 aprile.

Kara-Murza ha detto di essere “orgoglioso” delle azioni che gli sono valse una condanna a 25 anni di carcere.

“Sono in prigione per le mie opinioni politiche. Per aver parlato contro la guerra in Ucraina. Per anni di lotta contro la dittatura di Putin”, ha detto nella sua dichiarazione di chiusura alla corte il 10 aprile.

“Non solo non mi pento per niente di tutto questo, ma ne sono orgoglioso.”

“Sostengo ogni parola che ho detto e ogni accusa che è stata mossa contro di me”, ha detto Kara-Murza.

“E mi biasimo solo per una cosa: che nel corso degli anni delle mie attività politiche, non sono stato in grado di convincere abbastanza i miei connazionali e i politici nei paesi democratici del pericolo che l’attuale regime al Cremlino rappresenta per la Russia e il mondo.”

Kara-Murza è stato condannato lunedì a 25 anni di carcere dopo aver pubblicamente condannato la guerra in Ucraina.

La sua condanna è stata ampiamente condannata dalle nazioni occidentali e dalle organizzazioni per i diritti umani. Farà appello contro la sentenza.