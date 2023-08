Johannesburg. Xi Jinping, la piattaforma Brics è pietra miliare e forza di crescita economica mondiale

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente cinese, Xi Jinping, è arrivato a Johannesburg per prendere parte al 15° Summit dei leader dei BRICS ed effettuare una visita di Stato in Sudafrica.

Accolto dal presidente della Repubblica del Sudafrica, Cyril Ramaphosa ha pronunciato un discorso a nome del governo e del popolo cinese, estendendo i propri sinceri saluti e auguri al governo e al popolo sudafricano. Nel suo discorso, Xi Jinping ha sottolineato che in occasione del 25esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Sudafrica, la partnership strategica completa tra i due Paesi è entrata in una nuova fase. Il consolidamento e lo sviluppo delle relazioni tra Cina e Sudafrica non soltanto portano benefici ai popoli di entrambi i paesi, ma accrescono anche la stabilità in un mondo in caotico cambiamento.

Il meccanismo di cooperazione dei Brics (la sigla che riunisce Brasile, Russia, India e Cina e Sudafrica) è una piattaforma chiave per i mercati emergenti e i principali Paesi in via di sviluppo e “una forza costruttiva per la crescita economica mondiale, per una migliore governance globale e per una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali”. .

Il leader cinese è fiducioso che il 15/mo vertice dei leader dei Brics, che si apre oggi, “diventerà una pietra miliare nello sviluppo del meccanismo e contribuirà a portare l’unità e la cooperazione dei Paesi in via di sviluppo a un livello più alto”. Xi ha aggiunto di considerare importante “il dialogo sino-africano tra leader”, utile a definire “le modalità per una più stretta cooperazione, un maggiore sviluppo e un mondo più pacifico”.