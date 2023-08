Johannesburg. 73 morti, tra cui sette bambini, in un incendio scoppiato in un edificio di cinque piani

- Advertisement -

AgenPress – Almeno 73 persone, tra cui sette bambini, sono morte in un incendio scoppiato in un edificio a più piani a Johannesburg, la città più grande del Sudafrica, hanno riferito i servizi di emergenza.

In una delle peggiori tragedie del paese a memoria d’uomo, i servizi di gestione delle emergenze hanno affermato che altre 52 persone sono rimaste ferite nell’incendio, scoppiato giovedì mattina presto.

Le persone sono state evacuate dall’edificio e il portavoce dei servizi di emergenza ha detto che era in corso un’operazione di ricerca e recupero. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti, ha detto Robert Mulaudzi, portavoce dei servizi di emergenza della città. “Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio. In oltre 20 anni di servizio, non mi sono mai imbattuto in qualcosa di simile”.

C’è stato un “accordo informale” all’interno dell’edificio di cinque piani, ha detto Mulaudzi. “Quindi ci sono molte strutture informali all’interno dell’edificio. Ci sono molti detriti che dobbiamo rimuovere”.

La stazione televisiva locale Newzroom Afrika ha detto che l’edificio era stato abbandonato in precedenza ma era abitato al momento dell’incendio.

Le autorità hanno detto che l’incendio è stato in gran parte domato, ma il fumo fuoriesce ancora dall’edificio annerito nel centro di Johannesburg.

Le riprese televisive mostravano camion dei pompieri e ambulanze fuori dalla proprietà, che aveva le finestre bruciate ed era stata isolata dalla polizia.

Si è trattato del quarto “edificio più vecchio” a prendere fuoco in città negli ultimi mesi, ha riferito l’organizzazione giornalistica locale Times Live . All’inizio di agosto, un incendio ha devastato l’ultimo piano di un edificio nel sobborgo di Yeoville, vicino al quartiere centrale degli affari, e in giugno due bambini sono rimasti uccisi in un incendio a Hilbrow. A luglio è scoppiato un incendio a seguito di un’esplosione di gas nel sottosuolo.