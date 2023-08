Jet dell’aeronautica britannica intercettano bombardieri russi sorvolare i cieli a nord della Scozia

AgenPress – I jet Typhoon della Royal Air Force britannica (RAF) sono stati lanciati per intercettare due bombardieri di pattugliamento marittimo a lungo raggio russi mentre transitavano a nord della Scozia all’interno dell’area di polizia aerea settentrionale della NATO lunedì mattina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa britannico in un comunicato stampa.

Anche una nave cisterna Voyager è stata lanciata “ed è rimasta in volo per tutta la durata della missione per offrire rifornimento in volo, assicurando che i Typhoon potessero rimanere in volo per il lungo periodo necessario a completare la loro missione”, ha affermato il ministero.

“Questa mattina i piloti sono stati lanciati con i loro jet Typhoon per intercettare due bombardieri russi a lungo raggio, monitorandoli mentre passavano a nord delle isole Shetland, pronti a contrastare qualsiasi potenziale minaccia al territorio del Regno Unito”, ha dichiarato il ministro delle Forze armate James Heappey.

Gli aerei da pattugliamento marittimo russi Tu-142 Bear-F e Tu-142 Bear-J, utilizzati per la ricognizione e la guerra antisommergibile, sono stati monitorati dai tifoni della RAF nello spazio aereo internazionale mentre passavano a nord del Regno Unito, secondo il ministero.

Il ministero ha continuato affermando che gli aerei militari russi che entrano nella regione di informazioni di volo del Regno Unito, la zona controllata del Regno Unito dello spazio aereo internazionale, possono rappresentare un pericolo per altri velivoli poiché questi aerei russi spesso non parlano con il controllo del traffico aereo o “squawk” (trasmissione un codice che ne garantisca la visibilità agli altri utenti aerei e ai controllori del traffico aereo a terra).

I Typhoon e il Voyager sono tornati alla loro base, ha detto il ministero, aggiungendo che l’aereo è stato rifornito di carburante per rimanere pronto a rispondere a qualsiasi futura potenziale minaccia.