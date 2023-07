Jesolo. Incidente stradale, muoiono due ragazzi di 22 3 23 anni, ferito il conducente

- Advertisement -

AgenPress – Alle 5:45 di questa mattina (domenica) due auto, una Yaris e una Citroen 1 si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha distrutto entrambe le vetture. Nulla da fare per due ragazzi, entrambi ventenni, Tommaso Cattai e Mattia Pavanetto, che viaggiavano sulla Yaris, il corpo di uno di loro è stato trovato a diversi metri di distanza fuori dall’abitacolo.

Uno avrebbe 23 anni compiuti mentre il secondo 22. Il primo è originario di Musile di Piave mentre il secondo di Motta di Livenza. Viaggiavano insieme a bordo della Toyota.

I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Piave Nuovo a Jesolo per lo scontro frontale tra due auto segnalato da alcuni abitanti della zona svegliati dal botto.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Citroen Picasso il conducente, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in elicottero in ospedale. Niente da fare per i due giovani che erano a bordo di una Toyota Yaris, il medico ne ha dovuto dichiarare la morte nonostante i soccorsi.

La collisione è stata così energica da sbalzare fuori dall’abitacolo uno dei due giovani. Per entrambi l’impatto è stato fatale sul colpo.

Una terza persona è rimasta coinvolta nell’incidente: si tratta del conducente dell’altra vettura. Ha riportato ferite di grave entità ed è tuttora ricoverato presso l’Ospedale di Mestre.