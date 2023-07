Je So Pazzo Music Festival, Clementino a caccia di talenti

- Advertisement -

AgenPress. Domenica 23 luglio dalle ore 19,00 a Grottaferrata (Roma), in piazzale San Nilo, si è tenuta la Finalissima di Je so pazzo Music Festival, una programmazione intensa di esibizioni e spettacoli che ha intrattenuto il pubblico nel corso della serata.

Tanti gli ospiti presenti ieri sera sul palco, come il famoso rapper Clementino, al quale è stato consegnato un premio speciale dall’imprenditore e produttore cinematografico e teatrale Mauro Atturo, che crede che il talento, la passione e la formazione siano elementi che vadano coltivati sia in ambito artistico che professionale. Erano presenti anche il cantautore Nello Daniele ed i cantautori Nakay, Lorenz Simonetti, Namida e Benedetta Catenacci.

Un’ulteriore giuria di professionisti del settore musicale, composta da Rosa Bulfaro, Benedetto d’Aguanno, Mariangela Rizza, Johanna Pezone, Maria Totaro e Cristian Gallana, decreteranno il Premio Onda di JE SO PAZZO Music Festival.

Giunta quest’anno all’ottava edizione, la manifestazione si pregia della Direzione Artistica del M° Adriano Pennino, famoso produttore e direttore d’orchestra che vanta il maggior numero di presenze sul palco del Festival di Sanremo. JE SO PAZZO Music Festival è una grande occasione di divertimento e di socializzazione sia per i partecipanti che per il pubblico presente.

Sabato 22 Luglio si sono invece svolte le Finali Nazionali del Premio Musicale Milleculure, dedicato a Pino Daniele, con Nello Daniele, cantautore e fratello di Pino Daniele, alla Direzione Artistica.

Tanti i talenti emergenti che si sono distinti ieri sera, dopo mesi di selezioni sia in Italia che nel resto d’Europa.

Al Vincitore assoluto di JE SO PAZZO Music Festival, Giuseppe Ferruzzi è stato assegnato il premio di €10.000 per l’organizzazione di un Tour di sei concerti in Italia grazie al prezioso supporto di Nuovo Imaie; poi Borse di Studio alla Mirò Music School di Rosa Bulfaro e alla Cuore in Musica Academy di Johanna Pezone, videoclip musicali, passaggi radio e tv e molti altri riconoscimenti. A decretare i vincitori una giuria di qualità formata da Clementino, Adriano Pennino, Fausto Cogliati e Sabrina Messina.

Nel corso della serata si sono esibiti i vincitori delle varie categorie e dei premi speciali. Nelle categorie Baby: Nicolò Loche, Maria Paola Chiummo, Beata Occhipinti. Teen: Lorenzo Cherubini, Maria Musa, Aurora Bellomia. Junior: Viola Scalzo, Matilde Pivetti, Nicholas G. Mazza. Giovani: Sara Vitale, il Duo Bonan/Bonan, Alessandro Monteleone. Cantautori: Desiree D’Amuri, Ciro D’Urzo, Vincenzo Tubelli, Gennaro Pigna. Over: Giuseppe Ferruzzi, Laura Zizi, Matteo Tovoli. Inediti: Vincenzo Durante Fusco, Giovanni Gala, Caterina Landucci. Band : Armonia, 80Ram, Alis.

Il Premio Social è andato a Roberto Arnone, il Premio Internazionale a Nicola Squillace, il Premio Presenza Scenica a Federica De Angelis, il Premio Main Sponsor a Claudia Sacco, il Premio Miglior Testo Inedito a Jalisse Bascià, il Premio della critica ad Alessio Bontempi, il Premio Je So Pazzo a Sophia Cristalli, il Premio Interpretazione a Maria Ginevra Azzaro.

Nel corso dei giorni delle Finali si sono svolte anche numerose Masterclass di grandi professionisti che sono state offerte gratuitamente a tutti i partecipanti.

Grottaferrata (RM) dunque, dal 17 al 23 luglio, per il terzo anno consecutivo, è stata una cittadina di musica e spettacolo.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Grottaferrata.