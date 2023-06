Italia-USA: Nasce l’Italian American Leadership Forum (IALF), aggregazione delle principali organizzazioni italoamericane

- Advertisement -

AgenPress. Alcune delle principali organizzazioni rappresentanti la comunità italoamericana hanno annunciato la formazione di una nuova organizzazione, l’Italian American Leadership Forum (IALF), un’associazione dei principali gruppi non profit italoamericani che rappresentano circa 17 milioni di cittadini americani di origine italiana.

L’IALF si propone come uno spazio per discutere, dibattere e agire sulle questioni politiche più importanti che interessano la comunità italoamericana, un organismo di coordinamento che sostiene e assiste gli associati nella costruzione di un consenso e nel promuovere obiettivi comuni.

L’Italian American Leadership Forum, come annunciato sul sito ufficiale, è inizialmente composto da: Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA); Columbus Citizens Foundation; National Italian American Foundation; National Organization of Italian American Women; Sons of Italy Foundation; Commission for Social Justice.

Le organizzazioni coinvolte nella creazione dell’Italian American Leadership Forum sono state in prima linea nelle questioni sociali, economiche, educative e politiche italiane americane per quasi un secolo e hanno partecipato direttamente all’evoluzione di questa comunità che rimane un contributore significativo a tutti gli aspetti della vita negli Stati Uniti.

Carmelo Cutuli, fondatore e past presidente del Capitolo di Roma dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA), ha accolto con grande soddisfazione questa notizia, dichiarando: “Da oggi le organizzazioni che si occupano di relazioni con gli Stati Uniti hanno un ulteriore punto di riferimento nei rapporti con la comunità italoamericana. L’Italian American Leadership Forum rappresenta un’opportunità unica per rafforzare i legami tra le associazioni italiane e americane e per lavorare insieme su iniziative e progetti condivisi, a beneficio di tutti gli americani di origine italiana”

Tra gli obiettivi principali dell’Italian American Leadership Forum vi sono la tutela dei diritti e degli interessi degli italoamericani, la promozione della cultura e della lingua italiana negli Stati Uniti, il sostegno all’integrazione e all’inclusione sociale, la lotta alle discriminazioni e alle ingiustizie, e la promozione di azioni volte al miglioramento delle condizioni di vita della comunità italoamericana.

L’IALF, inoltre, si impegna a lavorare con le istituzioni e le organizzazioni italiane e americane per sviluppare progetti e iniziative che coinvolgano e interessino gli italoamericani e la comunità italiana negli Stati Uniti, in un’ottica di scambio culturale, di conoscenza reciproca e di cooperazione.

“In questo contesto è pertanto auspicabile – sottolinea Cutuli – che le associazioni e le istituzioni pubbliche e private italiane che operano nell’ambito delle relazioni tra il nostro Paese e gli USA possano trovare nell’IALF un valido interlocutore e un punto di riferimento per lo sviluppo di progetti e iniziative condivise, contribuendo al rafforzamento dei legami tra Italia e Stati Uniti, con particolare riferimento alla comunità italoamericana.”