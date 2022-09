“Italia e Stati Uniti alleati stretti, siamo partner, siamo amici. Lavoreremo insieme per l’Ucraina”

AgenPress – “L’Italia è un alleato della Nato, un partner del G7 e dell’Ue, e lavoreremo con il Paese sulle questioni comuni come la guerra in Ucraina”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa commentando i risultati delle elezioni in Italia.

Quanto alla formazione del nuovo governo e da chi sarà guidato, la portavoce della Casa Bianca ha preferito non rispondere. “C’è ancora tempo, siamo ancora a livello di ipotesi”, ha risposto Jean-Pierre ribadendo che gli Stati Uniti “continueranno a lavorare assieme all’Italia”.

“Siamo impazienti di lavorare con qualsiasi governo esca dalle elezioni italiane per avanzare i nostri valori comuni”, ha detto il portavoce del dipartimento di stato Ned Price ringraziando Mario Draghi per la sua “leadership forte e visionaria” in Italia e a livello internazionale.

“Il governo in Italia non è ancora stato formato”, ha proseguito il portavoce del dipartimento di Stato “quindi non è il mio compito commentare su qualsiasi futuro governo”.

“Ma, naturalmente, Italia e Stati Uniti sono alleati stretti, siamo partner, siamo amici. L’anno scorso abbiamo celebrato 160 anni di relazioni diplomatiche, Blinken e la sua controparte italiana si sono incontrati di persona qui al dipartimento di Stato, insieme hanno scritto un editoriale per quest’occasione sottolineando il nostro impegno comune i diritti umani valori che condividiamo”, ha detto ribadendo che gli Stati Uniti “sono ansiosi di lavorare con qualsiasi governo emerga dal processo elettorale per far avanzare i nostri obiettivi e interessi comuni”.