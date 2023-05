Isw. Ministero Difesa russo cambia tattica, non più Bakhmut ma controffensiva Kiev

- Advertisement -

AgenPress – Il Ministero della Difesa russo (MoD) sembra aver modificato le sue proprietà sull’offensiva di Bakhmut a favore della preparazione alla difesa contro una controffensiva ucraina anticipata, mettendo il Wagner Group e il finanziere di Wagner Yevgeny Prigozhin in una posizione potenzialmente difficile.

E’ quanto afferma il rapporto dell’American Institute for the Study of War (Isw). Prigozhin ha rilasciato una serie di video il 4 e 5 maggio annunciando che Wagner si ritirerà da Bakhmut il 10 maggio a meno che Wagner non riceva i rifornimenti necessari e ha lanciato attacchi particolarmente aspri ed emotivi contro il capo dello stato maggiore dell’esercito russo, il generale Valery Gerasimov, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e l’establishment del Ministero della Difesa russo hanno scritto in grande. La palpabile disperazione di Prigozhin nei video, uno dei quali mostra i cadaveri dei combattenti Wagner recentemente deceduti, segna una significativa inflessione retorica nei suoi continui appelli per un maggiore sostegno del Ministero della Difesa russo a Wagner a Bakhmut.

La sua rabbia visibile e viscerale suggerisce che il Ministero della Difesa russo abbia probabilmente deprezzato Bakhmut e spostato l’attenzione operativa altrove nel teatro in modi che potrebbero seriamente compromettere la capacità di Wagner di operare in modo efficace. Tuttavia, Wagner non ha cessato gli sforzi per catturare completamente Bakhmut nonostante il ridotto accesso alle munizioni e ad altri rifornimenti necessari. Prigozhin non ha mostrato alcuna volontà di passare alla difesa all’interno della città.

