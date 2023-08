Isw. Le forze ucraine avanzano nell’oblast occidentale di Zaporizhia. Sfondata la linea di difesa russa

- Advertisement -

AgenPress – Le forze ucraine hanno ottenuto ulteriori guadagni tatticamente significativi nell’oblast occidentale di Zaporizhia, e diverse fonti ucraine e russe hanno riferito che le forze ucraine stanno avanzando attraverso quella che fonti ucraine e statunitensi hanno suggerito potrebbe essere la serie più impegnativa di posizioni difensive russe preparate. I filmati geolocalizzati pubblicati il ​​25 agosto indicano che le forze ucraine sono avanzate 1,5 km a sud-est di Novoprokopivka (13 km a sud di Orikhiv).

Lo scrive il think-tank Institute for the Study of War (Isw), che riporta quanto dichiarato da un comandante ucraino alla Reuters.

Il presidente dello stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, generale Mark Milley, ha dichiarato il 25 agosto che le forze ucraine stanno attualmente attaccando attraverso la serie principale di preparativi difensivi russi lungo l’asse dell’avanzata ucraina. Reuters ha riferito il 26 agosto che un comandante ucraino che combatteva nell’Ucraina meridionale ha dichiarato che le forze ucraine ritengono di aver sfondato la linea di difesa russa più difficile nell’area e che ora saranno in grado di avanzare più rapidamente. Secondo quanto riferito, il comandante ucraino ha dichiarato che le forze ucraine sono entrate in aree dove hanno incontrato solo “gruppi logistici” russi e che si aspetta che ulteriori scoperte ucraine in queste aree saranno più facili. Un blogger russo ha affermato il 25 agosto che le forze ucraine stavano attaccando nella direzione delle linee difensive posteriori vicino a Verbove (18 km a sud-ovest di Orikhiv).