- Advertisement -

AgenPress – Gli analisti militari dell’Istituto per lo studio della guerra (ISW) ritengono che le dichiarazioni del Cremlino sul trasferimento di testate nucleari siano una conferma del controllo militare de facto della Russia sulla Bielorussia.

Le forze ucraine hanno continuato le operazioni di controffensiva su almeno tre settori del fronte il 16 giugno e, secondo quanto riferito, hanno ottenuto successo.

Gli analisti sottolineano che il Cremlino ha affermato che la Russia ha iniziato a trasferire testate nucleari tattiche (sotto il controllo russo) in Bielorussia secondo i piani precedentemente annunciati.

La valutazione preliminare dell’ISW è che il dispiegamento di armi nucleari tattiche russe in Bielorussia fa parte di uno sforzo a lungo termine per consolidare il controllo militare de facto della Russia sulla Bielorussia , ed è improbabile che ciò significhi alcun tipo di escalation russa.

Gli analisti non hanno trascurato il fatto che diversi funzionari municipali russi attuali ed ex hanno firmato una lettera aperta che esorta le truppe russe a rientrare nei confini “generalmente riconosciuti” della Federazione Russa a causa della crisi causata dalla distruzione della diga idroelettrica di Kakhovskaya.

In particolare, i funzionari di Mosca e San Pietroburgo, nonché delle regioni di Mosca e Leningrado, hanno firmato un documento in cui si afferma che la distruzione della diga idroelettrica di Kakhovskaya influenzerà l’ecosistema del pianeta, i problemi di salute e l’economia per molti decenni.