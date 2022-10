Istat: produzione industriale agosto +2,3% su mese, +2,9% su anno

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, la produzione industriale ad agosto sale del 2,3% sul mese precedente e del 2,9% su base annua.

“Dati positivi. Considerato che in agosto non tutte le imprese sono aperte, è apprezzabile soprattutto il rialzo rispetto a luglio, perché si allontana, almeno per ora, lo spettro di una recessione” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Una conferma del buon andamento è che, secondo il nostro studio, la produzione di agosto, nei dati destagionalizzati, è superiore del 3,9% anche rispetto a febbraio 2020, ultimo mese pre-lockdown, e dell’1,4% nel confronto con gennaio 2020, ultimo mese pre-pandemia. Nei dati corretti per gli effetti di calendario, poi, al di là dello scontato +2,9% su agosto 2020, anno di piena pandemia, la produzione è superiore anche rispetto ad agosto 2019, +2,1%, e nel confronto con agosto 2018, +0,8 per cento” conclude Dona.

Tabella n. 1: produzione industriale, variazione percentuale (dati destagionalizzati)

Beni intermedi Beni strumentali Beni di consumo durevoli Beni di consumo non durevoli Beni di consumo Energia TOTALE INDUSTRIA (a) Differenza % Ago 2022 – Gen 2020 1,3 0,3 3,7 -1,4 1,2 0,3 1,4 Differenza % Ago 2022 – Feb 2020 2,8 0,2 8,9 1,6 4,7 -2,9 3,9 Differenza % Ago 2022 – Lug 2022 0,8 1,8 -0,9 2,1 2,6 -2,3 2,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat

escluse costruzioni

Tabella n. 2: produzione industriale, variazione percentuale (dati corretti per gli effetti di calendario)

TOTALE INDUSTRIA (a) Differenza % Ago 2022 – Ago 2018 0,8 Differenza % Ago 2022 – Ago 2019 2,1 Differenza % Ago 2022 – Ago 2020 2,9 Differenza % Ago 2022 – Ago 2021 2,9

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat

(a) escluse costruzioni