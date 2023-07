Israele. Proteste contro la riforma giudiziaria di Netanyahu. In migliaia all’aeroporto Ben Gurion

- Advertisement -

AgenPress – Al grido di “democrazia”, ​​migliaia di manifestanti contro la riforma giudiziaria hanno sventolato bandiere israeliane e striscioni della Dichiarazione di Indipendenza all’interno e intorno al terminal 3 dell’aeroporto Ben Gurion.

All’interno del terminal, i manifestanti hanno cantato l’inno nazionale israeliano “Hatikva” in resistenza alle richieste della polizia di andarsene, secondo i gruppi di protesta. I video della protesta mostravano la polizia che tentava di trasportare e trascinare via i manifestanti, ma non era immediatamente chiaro se fossero stati espulsi nel loro complesso dalle forze dell’ordine o se i singoli manifestanti fossero stati rimossi. I manifestanti si sono seduti o sdraiati per evitare di essere rimossi.

I manifestanti all’esterno si sono allineati su entrambi i lati della strada di servizio del terminal e la polizia israeliana si è fermata in mezzo alle corsie per tenerli lontani. Le foto pubblicate dai manifestanti hanno mostrato che ciò non ha avuto successo, con i manifestanti visti sdraiati in mezzo alla strada.

Il gruppo di protesta Kaplan ha affermato che l’obiettivo era mostrare al governo che poteva paralizzare lo stato nello stesso modo in cui lo avevano fatto le proteste di massa e gli scioperi aeroportuali a marzo, poco prima che il disegno di legge sulla selezione giudiziaria fosse approvato.

Migliaia di dimostranti sono confluiti all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv nel contesto di una serie di manifestazioni nazionali contro la riforma elaborata dal governo Netanyahu che punta ad limitare le prerogative del potere giudiziario rispetto all’esecutivo. Secondo la televisione pubblica Kan gruppi di dimostranti hanno completamente ostruito l’uscita dall’aeroporto, mentre altri si sono radunati ad uno degli ingressi, affrontati da reparti della polizia che cercano di tenere sgombre le vie di accesso.

Secondo gli organizzatori della protesta quattro dimostranti sono stati fermati. La polizia ha annunciato che adotterà una “tolleranza zero” se la protesta dovesse trascendere. Circa 80 mila passeggeri dovrebbero passare oggi dallo scalo, in partenza o in arrivo. Finora, malgrado le proteste, tutte le partenze si svolgono regolarmente.