Israele. Netanyahu: vogliamo fermare i terroristi che vogliono distruggerci. Jenin rifugio di terroristi

AgenPress – L’operazione dell’IDF a Jenin ha lo scopo di fermare i terroristi che cercano di distruggere Israele, ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu meno di un giorno dopo che l’IDF è entrato nella città della Cisgiordania settentrionale.

“La scorsa notte, i soldati israeliani hanno cercato di raggiungere inosservati l’obiettivo più legittimo del pianeta: persone che avrebbero annientato il nostro paese”, ha detto il primo ministro.

Netanyahu ha ricordato che suo fratello, Yoni Netanyahu, è stato ucciso mentre salvava gli israeliani su un aereo dirottato a Entebbe il 4 luglio 1976, e anche i soldati dell’IDF stanno combattendo il terrore questo 4 luglio.

L’operazione dell’esercito israeliano a Jenin sta cambiando “l’equazione nella lotta al terrorismo” in Cisgiordania., ha aggiunto Netanyahu secondo cui “nei mesi recenti Jenin è diventata il paradiso per il terrorismo: stiamo mettendo fine a tutto questo”.

Netanyahu – che ha parlato al termine di una riunione con il ministro della difesa Yoav Gallant e i capi dell’esercito e dello Shin Bet – ha poi sottolineato che i soldati stanno operando in aree densamente popolate e che “lo fanno con il minimo danno per i civili”. Il premier ha infine detto, intervenendo alla festa del 4 luglio all’ambasciata Usa a Gerusalemme, che “l’operazione proseguirà fino a quando gli obiettivi saranno raggiunti”.

“Negli ultimi mesi, Jenin è diventata un rifugio sicuro per il terrorismo, e da quel rifugio sono scaturiti feroci attacchi contro uomini, donne e bambini israeliani”, ha detto. “I soldati israeliani stanno facendo di tutto per evitare vittime civili così come Israele fa di tutto per esercitare il suo diritto all’autodifesa”.

Netanyahu ha affermato che l’operazione “continuerà finché sarà necessario per completare la missione”.