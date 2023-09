Israele. Netanyahu: costruiremo una recinzione al confine con la Giordania per evitare che ci siano infiltrazioni

- Advertisement -

AgenPress – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha scritto in un post su X (ex Twitter) che Israele costruirà una nuova recinzione lungo il confine con la Giordania.

“Abbiamo eretto una recinzione sul nostro confine meridionale (l’Egitto) e da lì abbiamo fermato l’infiltrazione in Israele. In questo modo abbiamo fermato oltre un milione di infiltrati provenienti dall’Africa, che avrebbero distrutto il nostro Paese”, ha scritto Netanyahu.

“Ora costruiremo una recinzione sul nostro confine orientale (Giordania) e garantiremo che non ci siano infiltrazioni nemmeno da lì. Proteggeremo i nostri confini – proteggeremo il nostro Paese!”

L’annuncio di Netanyahu è arrivato pochi giorni dopo che era stato autorizzato alla pubblicazione che l’IDF aveva sventato un tentativo di contrabbandare esplosivi di produzione iraniana dalla Giordania a Israele a luglio.

Alla fine di luglio, l’IDF ha annunciato di aver sventato un “insolito” tentativo di contrabbando di armi nella valle del Giordano vicino ad Ashdot Yaakov. Si stima che gli esplosivi fossero destinati ad organizzazioni terroristiche in Cisgiordania. Secondo la KAN l’indagine sul contrabbando è stata affidata allo Shin Bet.

A luglio, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha informato la commissione per gli affari esteri e la difesa della Knesset che sarebbe stata costruita una nuova recinzione al confine con la Giordania per impedire il contrabbando di armi in Cisgiordania, secondo la Radio dell’Esercito.