Israele. Ministro difesa, non invieremo armi all’Ucraina. Siamo a fianco del popolo ucraino, NATO e Occidente

AgenPress – Il ministro della Difesa Benny Gantz ha affermato che a causa di quelle che ha definito “limitazioni” e “una varietà di considerazioni operative”, Israele non consegnerà alcun sistema d’arma all’Ucraina.

La nostra politica nei confronti dell’Ucraina non cambierà: continueremo a sostenere e stare con l’Occidente, non forniremo sistemi d’arma. Abbiamo chiesto agli ucraini di condividere informazioni sui loro bisogni e ci siamo offerti di aiutare a sviluppare un sistema di allarme rapido salvavita”.

Il ministro della Difesa ha affermato che Gerusalemme ha inviato una richiesta a Kiev per condividere informazioni sulle esigenze del Paese per gli allarmi di difesa aerea e una volta ricevuti, “saremo in grado di assistere nello sviluppo di un sistema di allerta civile salvavita”.

Ma, a causa di ciò che ha definito “limitazioni” e “una varietà di considerazioni operative”, ha sottolineato che Israele non consegnerà alcun sistema d’arma all’Ucraina.

“Israele sostiene e si schiera con l’Ucraina, la NATO e l’Occidente – questo è qualcosa che abbiamo detto in passato e lo ripetiamo oggi. Israele ha una politica di sostegno all’Ucraina tramite aiuti umanitari e la consegna di attrezzature difensive salvavita”, ha affermato “Ho intenzione di rivedere e approvare un pacchetto aggiuntivo, come abbiamo consegnato in passato.”

Per quanto riguarda l’Iran, Gantz ha spiegato che Israele sta “seguendo il coinvolgimento” di Teheran nella guerra in Ucraina. “Abbiamo visto che l’Iran – ha spiegato – fornisce droni e che nell’immediato futuro può anche dare altri sistemi avanzati. Gli iraniani mentono metodicamente sull’invio di questi sistemi”. Poi ha ricordato che lo stesso coinvolgimento avviene “in Iraq, Siria, Libano, Yemen e in altri posti e questo continua”. Quindi ha concluso sottolineando che Teheran “mente sul suo programma nucleare”.