Israele. Knesset approva disegno di legge sulla ragionevolezza. Corte Suprema non può impugnare provvedimenti

- Advertisement -

AgenPress – La Knesset ha approvato il cosiddetto disegno di legge sulla ragionevolezza, che priverà la Corte Suprema del potere di dichiarare irragionevoli le decisioni del governo.

Il testo di 5 righe impedisce alla Corte Suprema di impugnare, in base a quel principio, provvedimenti del governo, del premier e dei ministri come invece avveniva ora. Il presidente dello stato Isaac Herzog è impegnato in una trattativa tra maggioranza e opposizione per attutire il testo, salvaguardando in parte il principio ma al momento non è stata raggiunta alcuna intesa.

La dottrina della ragionevolezza non è esclusiva della magistratura israeliana. Il principio è utilizzato in numerosi paesi, tra cui Regno Unito, Canada e Australia.

Lo standard è comunemente utilizzato dai tribunali per determinare la costituzionalità o la legalità di una determinata legislazione e consente ai giudici di assicurarsi che le decisioni prese dai funzionari pubblici siano “ragionevoli”.

Lo standard è stato utilizzato quest’anno quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha destituito l’alleato chiave Aryeh Deri da tutti gli incarichi ministeriali, in ottemperanza a una sentenza dell’Alta Corte israeliana secondo cui era irragionevole nominarlo a posizioni di governo a causa delle sue condanne penali e perché l’anno scorso aveva dichiarato in tribunale che si sarebbe ritirato dalla vita pubblica .

Il disegno di legge sulla ragionevolezza è solo una parte di un più ampio pacchetto di riforme del sistema giudiziario israeliano.

Altre parti mirano a dare al governo di coalizione di estrema destra un maggiore controllo sulla nomina dei giudici e rimuoverebbe i consulenti legali indipendenti dai ministeri del governo.

L’approvazione ha già scatenato ricorsi in tribunale e potrebbe alla fine innescare una vera e propria crisi costituzionale in Israele.

Il Movimento per un governo di qualità, una ONG israeliana, ha presentato una petizione alla Corte Suprema.

La petizione chiedeva alla corte di ritenere illegale la legge sulla ragionevolezza in quanto modifica la struttura di base della democrazia israeliana e chiedeva di bloccare l’attuazione della legge fino a quando la corte non si fosse pronunciata in merito.

Prima che il disegno di legge passasse, l’Associazione degli avvocati israeliani stava già preparando un ricorso legale al disegno di legge di lunedì, ha detto domenica il gruppo dell’avvocato. Il suo esecutivo, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, aveva approvato la decisione di presentare una petizione alla Corte Suprema per annullare la legge sulla ragionevolezza se fosse passata lunedì, ha detto l’Ordine degli avvocati.

L’Ordine degli avvocati ha anche avvertito che chiuderà “come atto di protesta contro il processo legislativo antidemocratico”, afferma la dichiarazione. Ciò significa che l’Ordine degli avvocati non fornirebbe servizi professionali ai suoi membri e non che gli avvocati scioperassero.

Se la Corte Suprema dichiara irragionevole la stessa legge sull’irragionevolezza, invalidando la legge che priva la Corte stessa dei suoi poteri, ciò potrebbe innescare una crisi costituzionale che mette l’uno contro l’altro il governo e la Corte.