Israele. Herzog presenterà a Biden le prove che i droni iraniani vengono utilizzati contro l’Ucraina

AgenPress – L’Iran sta continuando ad espandere le vendite di prodotti per la difesa in Russia con elmetti, giubbotti antiproiettile e un nuovo drone, ha affermato lunedì la direzione dell’intelligence ucraina.

Il drone suicida Arash-2 sarebbe stato venduto al Cremlino e sarà accompagnato da un nuovo gruppo di consiglieri iraniani per guidare l’esercito russo nell’uso della piattaforma.

Un altro gruppo di consiglieri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) sarebbe arrivato nella città di Dzhankoi, nella Crimea settentrionale, per assistere nel funzionamento dei droni suicidi Shahed-136 e dei droni da ricognizione Mohajer-6.

Il presidente Isaac Herzog dovrebbe presentare al presidente degli Stati Uniti Joe Biden prove che indicano che gli UAV iraniani vengono utilizzati contro i civili ucraini come parte della guerra russa in Ucraina.

Herzog è arrivato a Washington martedì mattina, prima dell’incontro con Biden.

Secondo l’ufficio di Herzog, attraverso un’analisi visiva, l’establishment della difesa israeliano “ha stabilito che ci sono frammenti di UAV in Ucraina identici a quelli sviluppati in Iran”.

“Ancora una volta, l’Iran ha dimostrato che non ci si può fidare di esso e ovunque ci siano uccisioni, distruzione e odio, è lì”, ha detto il presidente Herzog. “Le armi iraniane svolgono un ruolo chiave nella destabilizzazione del nostro mondo e la comunità internazionale deve imparare le sue lezioni, ora e in futuro”.

Ha continuato dicendo che il mondo deve parlare con l’Iran nella stessa lingua: “una lingua dura, unita e intransigente. Come scopriamo ripetutamente, per ogni esitazione sull’Iran, c’è un prezzo. Negli ultimi mesi, il regime iraniano ha mostrato al mondo i suoi veri colori, che Israele conosce da anni. Nessuno può ignorare che il regime iraniano usa la violenza contro i propri cittadini e sta brutalmente reprimendo le proteste per l’hijab con palese violazioni dei diritti umani”.