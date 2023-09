Islam, Sardone (Lega), gravissimo sermone imam su come lapidare una donna

- Advertisement -

AgenPress. “Sta facendo scalpore la vergognosa lezione su “come lapidare una donna” pronunciata da Zakaullah Saleem, imam della Green Lane Mosque di Birmingham.

Nella moschea, nota per il suo estremismo, i predicatori si esprimono così sulle donne spiegando come lapidare le donne adultere ‘in modo religiosamente corretto’. In molte grandi città europee si sta diffondendo un preoccupante radicalismo. Non bisogna sottovalutare la pericolosità dell’estremismo islamico che si sta allargando sempre di più nelle grandi città del nostro continente e spesso anche in Italia. L’islamizzazione dell’Europa è un tema reale che per troppo buonismo non viene affrontato perché va a scontrarsi con il mito dell’accoglienza e dell’integrazione, tanto caro a sinistra.

Bisogna riflettere su cosa viene diffuso nelle moschee in Europa e nei tanti centri abusivi in Italia dove non ci sono controlli sugli imam, su cosa predicano e sulla provenienza dei finanziamenti. Allo stesso tempo ritengo imbarazzante che istituzioni come il Parlamento Europeo continuino a veicolare nelle comunicazioni ufficiali immagini e grafiche che evidenziano, in maniera benevola, il velo islamico. Le istituzioni europee non devono promuovere strumenti di oppressione per le donne ma piuttosto combattere per i loro diritti”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.