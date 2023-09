Islam, Procaccini (FDI): “Sconvolto e preoccupato da parole Imam”

- Advertisement -

AgenPress. “Sono rimasto sconvolto, profondamente indignato ma anche molto preoccupato per le parole pronunciate dall’imam della moschea di Green Lane, a Birmingham.

Nel suo sermone, come riportato oggi dalla stampa inglese e italiana, l’imam spiega come si esegue un’esecuzione per lapidazione di una donna adultera.

Atteggiamento ripugnante e da condannare fermamente, che conferma quanto estreme e radicali siamo le posizioni assunte impunemente dal fondamentalismo islamico nel cuore dell’Europa. La libertà religiosa, che va a tutti garantita, non deve essere alibi per coprire la violenza, il cieco fanatismo o, peggio ancora, attività terroristiche”.

Lo afferma il copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento Europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia.