Ischia. Gruppi parlamentari chiedono informativa urgente. Della Vedova, condoni sono sempre sbagliati

AgenPress – Rappresentanti di diversi gruppi parlamentari hanno chiesto nell’Aula della Camera che il governo tenga una informativa urgente sulla tragedia di Casamicciola. La vicepresidente Anna Ascani a ribadito il cordoglio della presidenza della camera nei confronti dei familiari delle vittime.

In particolare, ad intervenire sono stati Francesco Borrelli di AVS, Federico Fornaro del Pd e Ilaria Fontana del M5S.

Per Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa “i condoni sono sempre sbagliati, non esistono abusi per necessità e quindi condonare, come è stato fatto nel 2018, significa inevitabilmente incentivare la costituzione di abitazioni in aree pericolose e in particolare pericolose per ragioni idrogeologiche”.

Della Vedova ha sottolineato che “senza fare alcuna speculazione sul caso specifico, il condono è sempre un errore, un errore che in Italia si reitera e che nel 2018 fece il governo Conte”. Della Vedova ha evidenziato che “noi dobbiamo intervenire per rimuovere le abitazioni nelle aree vulnerabili e per cercare di garantire la sicurezza delle persone”.