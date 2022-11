Ischia: Bernini, tecnologia sia sempre più applicata per fare prevenzione. Commosso abbraccio a famiglie vittime e dispersi

- Advertisement -

AgenPress. “Le notizie che stanno arrivando dal Comune di Casamicciola avvicinano tutti in un comune e fraterno abbraccio. In questi giorni stiamo parlando tanto di scienza, di tecnologia e soprattutto di tecnologia applicata a molti temi, compresi quelli della sicurezza.

A maggior ragione ne dobbiamo parlare oggi per far capire l’importanza della raccolta e del trasferimento dei dati anche applicandoli a una caratteristica del nostro meraviglioso Paese che è la sua fragilità. L’Italia è drammaticamente fragile. La raccolta dei dati ci serve per controllare il nostro territorio e per prevenire altri disastri.

Dobbiamo fare diagnosi precoce sulle nostre debolezze strutturali oppure la terapia non sarà mai abbastanza sufficiente. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime e dei dispersi, alle quali mi stringo, e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea per portare soccorso in questi momenti di grave emergenza”.

Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca, chiudendo i lavori del kick-off meeting ICSC-INFN in corso al Tecnopolo di Bologna.