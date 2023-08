Iraq. Vietato ai media di usare il termine “omosessualità”, ma “devianza sessuale”. Presa di mira la comunità LGBT

AgenPress – Il regolatore ufficiale dei media iracheno martedì ha ordinato a tutte le società di media e social media che operano nello stato arabo di non usare il termine “omosessualità” e invece di dire “devianza sessuale”, ha detto un portavoce del governo e mostra un documento del regolatore.

Il documento della Commissione irachena per le comunicazioni e i media (CMC) afferma che anche l’uso del termine “genere” è stato vietato. Ha proibito a tutte le società telefoniche e Internet concesse in licenza di utilizzare i termini in qualsiasi loro applicazione mobile.

Un funzionario del governo in seguito ha affermato che la decisione richiedeva ancora l’approvazione finale.

Il regolatore “dirige le organizzazioni dei media… a non usare il termine ‘omosessualità’ ea usare il termine corretto ‘devianza sessuale'”, si legge nella dichiarazione in lingua araba.

Un portavoce del governo ha affermato che non è stata ancora fissata una sanzione per la violazione della regola, ma potrebbe includere una multa.

L’Iraq non criminalizza esplicitamente il sesso gay, ma clausole morali vagamente definite nel suo codice penale sono state utilizzate per prendere di mira i membri della comunità LGBT.

Negli ultimi due mesi i principali partiti iracheni hanno intensificato le critiche ai diritti LGBT, con bandiere arcobaleno che sono state spesso bruciate durante le proteste delle fazioni musulmane sciite contrarie ai recenti roghi del Corano in Svezia e Danimarca.

Più di 60 paesi criminalizzano il sesso gay, mentre gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso sono legali in più di 130 paesi, secondo Our World in Data .