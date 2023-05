Iraq. Centinaia di donne del gruppo islamico in sciopero della fame nel carcere di Baghdad

- Advertisement -

AgenPress – Almeno 400 donne sono nella seconda settimana di sciopero della fame in un carcere di massima sicurezza nella capitale irachena Baghdad.

Sono in carcere per aver fatto parte del gruppo dello Stato islamico, dopo quelli che dicono essere stati processi iniqui.

Si dice che il gruppo includa cittadini stranieri provenienti da Russia, Turchia, Azerbaigian, Ucraina, Siria, Francia, Germania e Stati Uniti. Si pensa che nella struttura siano detenuti anche circa 100 bambini.

Il gruppo dello Stato islamico, noto anche come ISIS, ha condotto una brutale campagna per stabilire un califfato autoproclamato – una nazione islamica – in Siria e Iraq, uccidendo e schiavizzando migliaia di persone in un periodo di cinque anni.

Dopo la sua caduta nel 2017, decine di migliaia di ex membri sono stati arrestati. Si presume che molti degli uomini siano stati sommariamente giustiziati, ma migliaia di donne e bambini sono stati arrestati. Alcuni sono stati rimpatriati nelle loro nazioni d’origine, ma molti rimangono nelle carceri siriane e irachene.

I video inviati alla BBC Arabic dall’interno della struttura di Baghdad mostrano donne emaciate che giacciono immobili su duri pavimenti di pietra. Si pensa che il gruppo non mangi dal 24 aprile.

Alla BBC è stato detto che all’inizio dello sciopero della fame, i partecipanti consumavano solo mezzo bicchiere d’acqua al giorno. Alcune donne ora hanno smesso di bere del tutto.

Nel filmato si possono vedere anche bambini piccoli, molti dei quali sarebbero nati all’interno della struttura. Le condanne delle donne vanno dai 15 anni all’ergastolo. Alcuni sono stati condannati a morte, ma non sono state eseguite esecuzioni. Lo sciopero della fame è una protesta contro le loro convinzioni e le condizioni in cui sono detenuti. Parlando con un telefono cellulare detenuto illegalmente, una donna russa ha detto che non avrebbe mangiato nulla fino a quando non fosse stata rilasciata. Ha detto di essere stata condannata a 15 anni dopo un processo di 10 minuti, sulla base di una confessione che è stata costretta a firmare. Il documento era scritto in arabo, una lingua che non sa leggere, e affermava che era stata arrestata a Mosul mentre portava armi, cosa che lei nega. Non è stato possibile verificare la maggior parte delle sue affermazioni. Le donne hanno affermato di non aver avuto contatti con le loro ambasciate e che i rappresentanti diplomatici non erano stati presenti a molti dei loro processi. La struttura si trova a est di Baghdad e detiene donne che stanno scontando condanne per vari reati, non tutti legati al terrorismo. I detenuti hanno affermato di essere stati tenuti 40 in una cella e di essere stati spesso sottoposti a percosse e trattamenti disumani. Lo scorso aprile, il ministero della giustizia iracheno ha annunciato il licenziamento del direttore della prigione, citando “fughe audio” dalla struttura. Il ministero ha anche riconosciuto che la prigione di Rusafa era quattro volte superiore alla sua capacità. Il sistema di giustizia penale iracheno è stato a lungo criticato per le accuse secondo cui i processi sono iniqui e gli abusi sono diffusi. Il Comitato per i diritti umani del parlamento iracheno ha recentemente esortato le autorità ad accelerare il processo di rimpatrio dei prigionieri stranieri legati all’IS. Mentre alcune donne hanno ammesso di essersi unite volontariamente all’IS, spesso partecipando ai loro crimini, altre affermano di essere state ingannate o costrette a unirsi al gruppo. Alcuni insistono sul fatto che sono stati costretti a sposare combattenti e sono stati minacciati di morte se si fossero rifiutati. Una delle più note è Shamima Begum, una studentessa britannica che si è recata in Siria nel 2015. È ancora detenuta in un campo di detenzione nel nord del Paese.