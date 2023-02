Iran. Una coppia è stata condannata a 10 anni di carcere per aver pubblicato un video in cui balla per strada

- Advertisement -

AgenPress – Una coppia iraniana di vent’anni è stata condannata a pene detentive per un totale di 10 anni dopo aver pubblicato un video in cui balla per strada.

Secondo quanto riferito, sono stati condannati per aver promosso la corruzione, la prostituzione e la propaganda.

Il video li mostrava ballare vicino alla Torre Azadi (Libertà) di Teheran.

Le autorità stanno comminando pesanti condanne a persone ritenute coinvolte nelle proteste dopo la morte di una donna che era stata arrestata dalla polizia morale.

La coppia non ha collegato il loro ballo alle proteste in corso in Iran.

Una fonte ha confermato a BBC Monitoring che l’arresto della coppia è avvenuto dopo che avevano pubblicato il video sui loro account Instagram, che hanno un seguito combinato di quasi due milioni.

Le proteste antigovernative – etichettate come “rivolte” dal regime iraniano – si sono diffuse in tutto il paese dopo che Mahsa Amini, 22 anni, è morta durante la custodia della polizia nel settembre dello scorso anno. È stata arrestata a Teheran per presunta violazione della regola che impone alle donne di coprirsi i capelli con un hijab, o velo.

Astiazh Haqiqi, 21 anni, e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, 22 anni, sarebbero stati condannati per “promozione della corruzione e della prostituzione, collusione contro la sicurezza nazionale e propaganda contro l’establishment”.

La casa di famiglia della signora Haqiqi, che elenca la sua professione di stilista, è stata perquisita prima dell’arresto.

Non è chiaro quanto sia lunga la pena per ciascuna delle singole condanne che stanno affrontando. Ciascuno di loro è stato condannato a un totale di 10 anni e mezzo, una pena combinata per le accuse.

Se i loro verdetti saranno confermati, dovranno scontare il periodo di condanna più lungo.

Secondo i rapporti, sono stati anche condannati a due anni di divieto di utilizzare i social media e di lasciare il Paese.

Il movimento di protesta iraniano iniziato a settembre è diventato una delle sfide più serie per il regime iraniano da quando è salito al potere durante la rivoluzione del 1979.

Per reprimere le proteste, lo stato ha emesso severe condanne per le persone coinvolte nei disordini, compresa l’esecuzione di almeno quattro manifestanti. all’inizio di questo mese e a dicembre.

Sebbene la morte di Mahsa Amini sia stata il catalizzatore di più ampi disordini in Iran, è stata anche guidata da un malcontento di lunga data per la povertà, la disoccupazione, la disuguaglianza, l’ingiustizia e la corruzione.

Centinaia sono stati uccisi e migliaia arrestati durante le manifestazioni per le circostanze della sua morte.