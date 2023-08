Iran. Regista iraniano Saeed Roustaee condannato a sei mesi di galera per la proiezione del suo film al Festival di Cannes

Roustaee e il produttore di “Leila’s Brother” Javad Noruzbegi sono stati condannati a sei mesi per aver mandato in onda il film e “aver contribuito alla propaganda dell’opposizione contro il regime islamico”, secondo i media iraniani. I due sconteranno ciascuno circa nove giorni di carcere, con il resto della pena sospesa per cinque anni. Inoltre non saranno autorizzati a fare film durante questo periodo.

La notizia della sentenza ha ricevuto critiche a livello internazionale, in particolare dal regista americano Martin Scorsese, che ha condiviso una petizione per aiutare Roustaee avviata da sua figlia, Francesca Scorsese. “Per favore, firma e condividi questa petizione in cerca di giustizia… in modo che possa continuare a essere una forza del bene nel mondo”, si legge sia nella petizione che in un post su Instagram condiviso da Scorsese. “La sua voce ha bisogno di essere ascoltata”.

“Leila’s Brothers” era stato precedentemente bandito in Iran, poiché i funzionari hanno stabilito che il film “ha infranto le regole partecipando a festival cinematografici internazionali senza autorizzazione”.

Questa non è la prima volta che l’Iran imprigiona registi. L’anno scorso, l’acclamato regista Jafar Panahi è stato arrestato dopo aver indagato sulla detenzione di due colleghi registi iraniani , che erano stati imprigionati dopo aver protestato contro la violenza delle forze di sicurezza nei confronti dei civili a seguito di un mortale crollo di un edificio. I loro arresti erano “parte di una nuova repressione del dissenso pacifico”, secondo Human Rights Watch .

“Incapace o riluttante ad affrontare le numerose e gravi sfide che l’Iran deve affrontare, il governo ha fatto ricorso al suo riflesso repressivo di arrestare i critici popolari”, ha dichiarato Tara Sepehri Far, ricercatrice senior sull’Iran presso Human Rights Watch, in una dichiarazione dello scorso anno. “Non c’è motivo di credere che questi recenti arresti siano tutt’altro che mosse ciniche per scoraggiare l’indignazione popolare per i diffusi fallimenti del governo”.

Panahi è stato rilasciato a febbraio, due giorni dopo aver iniziato uno sciopero della fame .

Nonostante il divieto, “Leila’s Brothers” ha ricevuto il plauso della critica. Anche se non ha vinto la Palma d’oro, il film ha vinto altri due premi a Cannes ed è stato nominato come miglior film internazionale al Festival internazionale del cinema di Monaco.