Iran, Radicali Italiani. Mehdi ennesima vittima regime. Serve grande manifestazione unitaria

- Advertisement -

AgenPress. “Il video di Mehdi Zare Ashkzari che mostra i segni delle torture subite e si rivolge al nostro Paese è un documento che colpisce nel profondo. L’Italia deve dare un segnale forte con una manifestazione contro il regime iraniano che unisca tutte le forze politiche”, così in una nota Igor Boni, presidente di Radicali Italiani.

“Il sorriso che, nonostante tutto, Mehdi mostra insieme alle ferite contiene tutta la forza della rivoluzione nonviolenta in atto in Iran, dove ragazze e ragazzi sfidano la brutalità della dittatura mettendo a rischio le proprie vite.

Il filmato, inviato ai suoi amici a Bologna lo stesso giorno dell’arresto, mostra i segni terribili delle torture sul corpo dello studente che aveva frequentato l’Università di Bologna. Torture che sono proseguite fino a portarlo alla morte.

Oltre 500 manifestanti sono morti e noi dobbiamo, dobbiamo ad ogni costo, far sentire la nostra voce, il nostro sostegno, la nostra vicinanza politica e umana. Radicali Italiani c’è al fianco di questi combattenti nonviolenti e ci sarà. Ma, come abbiamo già proposto, serve in Italia una grande manifestazione unitaria di tutte le forze politiche”, conclude.