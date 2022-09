Iran. Morte Masha. Arrestata la figlia dell’ex presidente Rafsanjani per “incitamento alla rivolta”

AgenPress – La figlia dell’ex presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani è stata arrestata martedì sera con l’accusa di aver sostenuto le proteste causate dalla morte della 22enne Masha Amini dopo il suo arresto da parte della polizia morale per non aver rispettato le regole del codice di abbigliamento per le donne iraniane.

Un rapporto dell’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim afferma che Faezeh Hashemi è stata arrestata da un’agenzia di sicurezza per “istigazione di rivolte nell’est di Teheran”, aggiungendo che le “provocazioni” non sono riuscite a portare la gente in strada.

Teheran e altre grandi città iraniane sono state scosse da proteste rabbiose dalla morte di Mahsa Amini durante la custodia della polizia la scorsa settimana dopo che è stata arrestata dalla polizia morale del paese per “vestirsi in modo inappropriato”.

Negli ultimi giorni le proteste hanno preso una piega violenta, provocando almeno 41 morti, tra civili e agenti di polizia. Anche centinaia di persone sono state arrestate, compresi gli attivisti.

Hashemi, un’importante attivista per i diritti delle donne di 59 anni, ha una storia di scontri con le agenzie di sicurezza iraniane per presunte attività “anti-governative”.

Nel luglio di quest’anno, è stata accusata di “attività di propaganda contro la Repubblica islamica” per i suoi commenti in un’intervista sulla rimozione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dall’elenco delle organizzazioni terroristiche straniere del Dipartimento di Stato americano.

Secondo quanto riferito, ha anche affermato che il profeta Maometto dell’Islam ha speso i soldi della sua “moglie imprenditrice” Khadija, che le autorità giudiziarie hanno affermato che equivaleva a una “blasfemia”.

Tuttavia, non era chiaro se fosse stata presa in custodia dopo l’accusa.

Nel settembre 2012, Hashemi ha trascorso sei mesi in una prigione di Teheran con l’accusa di “attività di propaganda” dopo che, secondo quanto riferito, in un’intervista avrebbe definito la magistratura iraniana “teppisti e teppisti che prendono di mira le persone”.

Prima di allora, è stata arrestata alcune volte durante i disordini del 2009, innescati dalla contestata elezione dell’allora presidente Mahmoud Ahmadinejad.

Suo padre ha servito come presidente del paese tra il 1989 e il 1997. Riformista, ha anche ricoperto molti altri incarichi importanti durante la sua movimentata carriera politica prima di morire nel 2017.