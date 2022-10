Iran. Ministro esteri. Rispettiamo “l’integrità territoriale” dell’Ucraina. Non stiamo inviando armi alle parti in guerra

AgenPress – Nonostante la sua cooperazione con la Russia sulle capacità di difesa, l’Iran rispetta “l’integrità territoriale” dell’Ucraina, ha affermato venerdì il ministro degli Esteri iraniano in una telefonata con il massimo diplomatico dell’Unione europea – in cui ha anche negato che Teheran avesse fornito a Mosca i droni utilizzati in attacchi mortali a Kiev questa settimana.

“La politica di Teheran riguardo alla guerra in Ucraina è di rispettare l’integrità territoriale del paese”, ha detto Hossein Amirabdollahian a Josep Borrell, l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, secondo un post su Twitter del ministero degli Esteri iraniano.

“L’Iran non invia armi alle parti in guerra in Ucraina e vuole porre fine alla guerra e allo sfollamento delle persone”, ha affermato Amirabdollahian.

“Il ministro degli Esteri iraniano ha sottolineato che la Repubblica islamica sta facendo uno sforzo per fermare le ostilità in Ucraina attraverso la diplomazia e consiglia agli europei di considerare la questione con un approccio realistico”.

L’Iran ha ripetutamente negato di aver fornito droni “kamikaze” alla Russia di fronte alle crescenti prove del contrario. Giovedì, la Casa Bianca ha affermato che il personale militare iraniano ha visitato la Crimea per assistere con le operazioni russe contro le infrastrutture civili in Ucraina utilizzando droni. John Kirby, il coordinatore delle comunicazioni del Consiglio di sicurezza nazionale, ha affermato che la presenza di personale iraniano è una prova del coinvolgimento diretto di Teheran nel conflitto. “Possono mentire al mondo, ma di certo non possono nascondere i fatti”.