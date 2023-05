Iran. Impiccagione cittadino svedese-iraniano. La Svezia convoca l’ambasciatore iraniano

- Advertisement -

AgenPress – La Svezia ha convocato l’ambasciatore ad interim dell’Iran per protestare contro l’ esecuzione di Habib Chaab, un doppio cittadino svedese-iraniano che era stato condannato per aver guidato un gruppo separatista arabo accusato di attentati.

“La pena di morte è una punizione inumana e irreversibile e la Svezia, insieme al resto dell’UE, ne condanna l’uso in qualsiasi circostanza”, ha dichiarato sabato il ministero degli Esteri svedese.

Chaab è stato giustiziato sabato mattina per il suo presunto coinvolgimento con il gruppo separatista Harakat al-Nidal, ha riferito Mizan, un media affiliato allo stato iraniano.

L’Iran considera Harakat al-Nidal un gruppo terroristico.

Mizan ha affermato che Chaab era il leader di Harakat al-Nidal e la sospetta mente dietro l’attacco a una parata militare nella città sudoccidentale di Ahvaz, in Iran, nel 2018, in cui morirono 29 persone.

Le esecuzioni sono aumentate in Iran a seguito di una rivolta nazionale scatenata dalla morte della 22enne Mahsa Amini lo scorso settembre, secondo i rapporti diffusi da gruppi per i diritti.

Secondo un rapporto congiunto pubblicato dai gruppi Iran Human Rights (IHR) con sede in Norvegia e Together Against the Death Penalty (ECPM) con sede in Francia, è stato rivelato che lo scorso anno sono state effettuate almeno 500 esecuzioni, un aumento del 75 % rispetto all’anno precedente .

L’aumento è stato il modo di Teheran di cercare di spaventare i manifestanti e prevenire il dissenso.

Affrontando l’incidente del 2018, il leader supremo iraniano Ayatollah Seyyed Ali Khamenei ha accusato l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti di finanziare gli autori dell’attacco e ha minacciato di “punire severamente” le menti.

Il ministro di Stato per gli affari esteri degli Emirati Arabi Uniti Anwar Gargash ha affermato che le accuse erano “prive di fondamento” e “l’incitamento ufficiale contro gli Emirati Arabi Uniti in Iran” è stato “sfortunato”.