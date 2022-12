Iran. Dopo la scacchista Sara anche Atousa gareggia senza l’hijab al campionato internazionale in Kazakistan

- Advertisement -

AgenPress – Le giocatrici di scacchi iraniane Sara Khadem e Atousa Pourkashiyan hanno gareggiato senza hijab in un torneo internazionale in Kazakistan, in un apparente gesto di solidarietà con le proteste in corso in Iran.

Khadem e Pourkashiyan sono apparsi in foto pubblicate sul feed Flickr della Federazione Internazionale di Scacchi senza il loro hijab, che è obbligatorio secondo il codice di abbigliamento iraniano, durante la loro partecipazione ai Campionati Mondiali FIDE Rapidi e Blitz di Almaty di questa settimana.

Un numero crescente di atlete e celebrità iraniane è apparso in pubblico senza il velo obbligatorio negli ultimi tre mesi, mentre altri hanno espresso sostegno alle proteste antigovernative. Alcuni di loro sono stati arrestati o convocati dalle autorità.

Gli iraniani hanno invaso le strade di tutto il paese chiedendo più libertà e diritti delle donne dalla morte del 16 settembre di una donna di 22 anni, Mahsa Amini, dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per aver indossato un hijab “in modo improprio”.

Le donne sono state in prima linea nel movimento di protesta, la più grande minaccia al regime clericale dalla rivoluzione islamica del 1979.

La Repubblica islamica ha risposto alle proteste con una sanguinosa repressione che secondo i gruppi per i diritti umani ha provocato quasi 500 morti, tra cui almeno dozzine di bambini e donne.

Secondo quanto riferito, più di 18.000 persone sono state arrestate. Almeno 100 sono attualmente a rischio di esecuzione o condannati a morte, secondo un gruppo per i diritti umani , oltre a due giovani impiccati all’inizio di questo mese.