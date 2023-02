- Advertisement -

AgenPress. Una coppia iraniana di ballerini di vent’anni è stata condannata a pene detentive per un totale di 10 anni dopo aver pubblicato un video in cui ballano per strada.

Il video li mostrava ballare vicino alla Torre Azadi (Libertà) di Teheran. Sono stati condannati per aver promosso la corruzione, la prostituzione e la propaganda.

L’arresto della coppia è avvenuto dopo che avevano pubblicato il video sui loro account Instagram, che ha raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni.