Iran. Capo magistratura invoca il “boia” subito contro i manifestanti arrestati come “punizione deterrente”

- Advertisement -

AgenPress – Il capo della magistratura iraniana Gholamhossein Mohseni Ajeei ha chiesto oggi nel corso della riunione del Consiglio supremo “punizioni deterrenti” il prima possibile per i manifestanti arrestati durante le proteste. “I colleghi magistrati dovrebbero agire quanto prima per cercare di punire gli elementi che causano disordini. Ho ordinato al primo deputato della magistratura e al procuratore generale del Paese di seguire quotidianamente il processo di completamento dei casi dei principali indagati per le rivolte”.