Iran, Bonfrisco (Lega): “Khamenei ammette avvelenamento, Europa intervenga”

AgenPress. “Il leader supremo dell’Iran Khamenei ha chiesto la pena capitale per i ripetuti casi di intossicazione di studentesse iraniane avvenuti negli ultimi mesi, definiti ‘imperdonabili’.

Parole che assumono i contorni di un’ammissione, dopo che anche il viceministro della salute iraniano aveva riconosciuto casi di avvelenamento ‘intenzionali’ con l’obiettivo di chiudere le scuole femminili, e che impongono a Khamenei l’assunzione di responsabilità per tutte le atrocità commesse da lui stesso e dai suoi seguaci. Il regime degli Ayatollah è stato già isolato sul piano internazionale, dopo che l’Iran è stato escluso dalla Commissione Onu sulla condizione delle Donne.

L’Europa ha il dovere di rinnovare questa condanna, alla luce di un episodio gravissimo che, a dirla con le parole del Presidente Mattarella, “vede un regime che soffoca i propri figli ed è questa l’antitesi all’enunciazione dei diritti umani e della libertà”. Non possiamo stare in silenzio di fronte a una politica di violenza islamica nei confronti delle donne.

Per questo abbiamo depositato un’interrogazione alla Commissione Europea, per chiedere quali azioni intenda intraprendere nell’ambito dell’EU Gender Action Plan III”, seguendo l’iniziativa annunciata nei giorni scorsi dal leader della Lega Matteo Salvini, e ribadendo la richiesta di inserire le Guardie rivoluzionarie iraniane nella lista dei terroristi dell’Unione Europea. Fra due giorni celebriamo le donne per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte.

Crediamo sia un atto di civiltà e umanità chiedere che l’Unione Europea agisca al più presto, nel rispetto di chi, con coraggio, ha dato la vita nella lotta per la libertà e la dignità. Le sanzioni non ci spaventano. In Parlamento Europeo continueremo a batterci per rompere il muro del silenzio”.

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri.