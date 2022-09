Iran. Arrestati 9 stranieri provenienti da Germania, Polonia, Italia, Francia, Paesi Bassi, Svezia e altri

AgenPress – L’Iran ha annunciato che nove persone di nazionalità straniera – tra le quali viene citata l’Italia – sono state arrestate in relazione alle proteste per Mahsa Amini, la 22enne curda morta in seguito all’arresto da parte della polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. “Nove cittadini stranieri provenienti da Germania, Polonia, Italia, Francia, Paesi Bassi, Svezia e altri sono stati arrestati durante o dietro la scena dei disordini”, ha affermato il ministero dell’Intelligence iraniano in una nota.