Iran. Amnesty. Bambini detenuti sottoposti a fustigazione, torture, scosse elettriche e violenza sessuale

- Advertisement -

AgenPress – Le autorità iraniane hanno utilizzato metodi di tortura , inclusa la violenza sessuale, contro i bambini imprigionati come parte di una repressione delle recenti proteste, secondo il gruppo per i diritti Amnesty International.

“L’intelligence e le forze di sicurezza iraniane hanno commesso orribili atti di tortura, tra cui percosse, fustigazioni, scosse elettriche, stupri e altre violenze sessuali contro bambini manifestanti di appena 12 anni per reprimere il loro coinvolgimento nelle proteste a livello nazionale”, ha affermato giovedì Amnesty.

Un rapporto del gruppo espone “i metodi di tortura che le Guardie Rivoluzionarie, i Basij paramilitari, la Polizia di Pubblica Sicurezza e altre forze di sicurezza e di intelligence hanno usato contro ragazzi e ragazze in custodia per punirli e umiliarli e per estorcere ‘confessioni’ forzate”.

Diana Eltahawy, vicedirettore regionale di Amnesty International per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha affermato che “la violenza contro i bambini dell’Iran rivela una strategia deliberata per schiacciare lo spirito vibrante dei giovani del paese e impedire loro di chiedere libertà e diritti umani”.

Amnesty “ha ottenuto testimonianze dalle vittime e dalle loro famiglie, nonché ulteriori testimonianze sulla diffusa commissione di torture contro decine di bambini da 19 testimoni oculari, tra cui due avvocati e 17 detenuti adulti che sono stati detenuti insieme ai bambini”, ha affermato il gruppo per i diritti umani.

Le proteste sono state accese per la prima volta dalla morte della 22enne iraniana Mahsa Amini, deceduta il 16 settembre 2022, dopo essere stata arrestata dalla polizia morale del paese.

Secondo Amnesty, l’Iran ha ammesso di aver arrestato più di 22.000 persone durante le proteste, ma non ha specificato quanti di loro fossero bambini. Il gruppo stima che migliaia di bambini possano essere tra i detenuti.

Amnesty ha anche affermato che “gli agenti statali hanno utilizzato lo stupro e altre violenze sessuali, comprese le scosse elettriche ai genitali, il contatto con i genitali e le minacce di stupro come arma contro i bambini detenuti per spezzare il loro spirito, umiliarli e punirli e/o estorcere ‘confessioni”.

“Altri metodi di tortura raccontati includono fustigazioni, somministrazione di scosse elettriche con pistole stordenti, somministrazione forzata di pillole non identificate e tenere sott’acqua la testa di bambini”, ha aggiunto il rapporto di Amnesty.

Amnesty ha chiesto all’Iran di rilasciare tutti i bambini detenuti per aver protestato pacificamente e ha esortato gli altri paesi a “esercitare la giurisdizione universale sui funzionari iraniani, compresi quelli con comando o responsabilità superiori, ragionevolmente sospettati di responsabilità penale per crimini ai sensi del diritto internazionale, inclusa la tortura di bambini manifestanti”.