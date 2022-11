Intesa San Paolo approva piano da 5mld per piccole imprese. Via commissioni pos in negozio fino a 15 euro

AgenPress – Intesa Sanpaolo vara un piano di 5 miliardi di euro per sostenere le piccole e piccolissime imprese dei settori commercio, artigianato e piccoli alberghi, che rappresentano la fascia dell’imprenditoria italiana più numerosa e più esposta ai rincari di energia, materie prime e agli effetti della crisi internazionale.

Il piano prevede interventi per la liquidità e finanziamenti garantiti, azzeramento per un anno delle commissioni sui micropagamenti tramite Pos in negozio fino a 15 euro, gratuità per un anno del canone e delle carte di credito commercial, agevolazioni su prodotti di copertura assicurativa e noleggio di beni strumentali.