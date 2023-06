Intercettazioni, Palamara: “Governo non vuole coprire il malaffare e limitare la libertà di informazione”

- Advertisement -

AgenPress. “Per il momento registro positivamente la volontà del ministro Nordio di andare avanti nonostante il prevedibile ostruzionismo che, già in queste ore, si sta realizzando secondo il solito schema: una parte dell’informazione utilizza una parte della magistratura, in servizio o in pensione, per allarmare i cittadini paventando il rischio che il governo voglia coprire il malaffare e limitare la libertà di informazione con la modifica delle intercettazioni.

Basta aprire i giornali degli ultimi venti anni per leggere esattamente le stesse cose, in alcuni casi addirittura con gli stessi protagonisti tra giornalisti e magistrati, per i quali il tempo sembra non passare mai.

Penso, però, che oggi a differenza di allora tante cose siano cambiate e la larga maggioranza degli italiani non è più disposta a farsi ingannare da schemi ormai obsoleti e superati. Sarebbe molto più corretto dire che in una democrazia i poteri dello Stato debbano reciprocamente rispettarsi”.

A dirlo l’ex presidente del Csm Luca Palamara in un’intervista al quotidiano L’Identità.