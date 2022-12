Intercettazioni: Codacons sostiene il Ministro Nordio

- Advertisement -

AgenPress. Il Codacons si esprime totalmente a favore delle misure annunciate dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio in tema di intercettazioni.

La storia italiana insegna che nel nostro paese esistono enormi criticità sul fronte delle intercettazioni – spiega il Codacons – La totale incapacità di garantire il segreto sugli atti di indagine porta puntualmente alla pubblicazione delle intercettazioni, usate come arma fare scoop e gossip in sfregio di tutti i valori etici e morali. E’ noto il malvezzo di alcuni magistrati di passare alla stampa audio e trascrizioni delle intercettazioni, con atti coperti da segreto istruttorio che finiscono in prima pagina. Viene così pregiudicata la libertà e la dignità degli indagati, non ancora condannati, in piena violazione dei diritti basilari dei cittadini.

In tal senso, e pur riconoscendo l’importanza dello strumento delle intercettazioni specie per i reati più gravi, sosteniamo l’intervento garantista del Ministro Nordio, così come quello sulla separazione delle carriere, misura che il paese attende da troppi anni, perché l’intollerabile commistione di ruoli tra giudice e accusatore fa venire meno la terzietà che deve essere il principio fondamentale della nostra giustizia – conclude il Codacons.