Intel investirà più di 30 miliardi di euro in Germania

- Advertisement -

AgenPress. Intel investirà più di 30 miliardi di euro (33 miliardi di dollari) in Germania. L’accordo prevede la costruzione di due impianti di semiconduttori all’avanguardia nella città orientale di Magdeburgo.

Il CEO di Intel Pat Gelsinger si è detto grato al governo tedesco per permettere la realizzazione industriale dei semiconduttori. Intel – aggiunge Gelsinger – ha investito miliardi nella costruzione di fabbriche in tre continenti per ripristinare il proprio dominio nella produzione di chip e competere meglio con i rivali AMD, Nvidia e Samsung.

“L’accordo è un passo importante per la Germania come luogo di produzione ad alta tecnologia e per la nostra resilienza”, ha dichiarato il cancelliere Olaf Scholz.