Insicurezza alimentare e malnutrizione in Africa occidentale e centrale ai massimi da dieci anni

AgenPress. Entro giugno, l’insicurezza alimentare acuta sarà ai massimi storici degli ultimi dieci anni in Africa occidentale e centrale, secondo un nuovo studio. Preoccupano l’espansione dell’insicurezza alimentare nei paesi costieri e livelli catastrofici di fame che colpiscono zone in Burkina Faso e in Mali colpite dal conflitto, dove l’insicurezza rappresenta un forte ostacolo all’assistenza umanitaria.

Nel Sahel, per la prima volta si prevede che 45.000 persone vivranno livelli di fame catastrofici (fase 5) – a un passo dalla carestia – di cui 42.000 in Burkina e 2.500 in Mali.

Gli effetti combinati del conflitto, degli shock climatici, del COVID-19 e degli alti prezzi alimentari continuano a peggiorare la fame e la malnutrizione nella regione. Secondo l’analisi sulla sicurezza alimentare del Cadre Harmonisé di marzo 2023, il numero di persone che non hanno accesso regolare a cibo sicuro e nutriente potrebbe salire a 48 milioni durante la stagione di magra (giugno-agosto 2023), si tratta di un aumento di quattro volte negli ultimi cinque anni. I risultati confermano anche una tendenza a più lungo termine verso un’espansione dell’insicurezza alimentare nella regione.

“La spirale della sicurezza alimentare e nutrizionale in Africa occidentale è straziante”, ha detto Chris Nikoi, Direttore regionale WFP per l’Africa occidentale. “C’è un bisogno cruciale di massicci investimenti per rafforzare le capacità delle comunità e degli individui di resistere agli shock, dando priorità alle soluzioni locali e a lungo termine per la produzione, la trasformazione e l’accesso del cibo per i gruppi vulnerabili”, ha aggiunto Nikoi.

Peggiora anche la già grave situazione nutrizionale per le comunità di tutta la regione, con 16,5 milioni di bambini sotto i cinque anni che soffriranno di malnutrizione acuta nel 2023, inclusi 4,8 milioni di bambini che ne soffriranno in forma grave debilitante. Si tratta di un aumento dell’8% della malnutrizione acuta globale rispetto alla media 2015-2022. Oltre all’impossibilità di permettersi economicamente una dieta diversificata, nutriente e salutare (soprattutto per i bambini e le donne), i conflitti e gli sfollamenti di popolazione sono tra i fattori principali del peggioramento della situazione, che causano un accesso ridotto ai servizi sociali essenziali (salute, alimentazione, WASH , protezione sociale) e incidono negativamente sulle attività di cura. Tra il 2019 e il 2023, gli incidenti relativi alla sicurezza sono aumentati del 79 % nella regione, provocando massicci spostamenti di popolazione e rendendo problematico l’accesso ai terreni agricoli e al foraggio.

“La crescente insicurezza e i conflitti significano un aumento della vulnerabilità nella regione, è sempre più difficile aiutare le comunità nelle aree isolate”, ha detto Marie-Pierre Poirier, Direttore regionale UNICEF per l’Africa occidentale e centrale. “Stiamo aiutando i governi a rafforzare i sistemi sanitari a livello di strutture e di comunità per rilevare e curare con successo la malnutrizione, con particolare attenzione alla prevenzione”.

Nonostante il miglioramento del livello delle precipitazioni nel 2022, l’accesso e la disponibilità di cibo rimangono motivo di grande preoccupazione. La regione continua a dipendere dalle importazioni, il deprezzamento della valuta insieme all’elevata inflazione aumentano le spese di importazione di prodotti alimentari nella regione, mentre i paesi affrontano gravi difficoltà e sfide macroeconomiche. Inoltre, si teme che le restrizioni ai movimenti di transumanza e le alte concentrazioni di bestiame in alcune aree possano portare a un ulteriore deterioramento delle condizioni relative alla pastorizia e alla sicurezza.

“Il continuo deterioramento della situazione alimentare e nutrizionale in Africa occidentale e nel Sahel è inaccettabile; nonostante l’aumento della produzione di cereali, l’accesso al cibo per la maggior parte della popolazione rimane difficile per la volatilità del funzionamento dei mercati a causa dell’insicurezza e degli alti prezzi del cibo” ha detto Robert Guei, Coordinatore subregionale FAO per l’Africa occidentale.

“Questa tendenza probabilmente continuerà a peggiorare la situazione alimentare e nutrizionale, dobbiamo quindi affrontare le cause profonde di questa crisi in modo concertato e immediatamente. Bisogna agire ora per rilanciare la produzione agricola e raggiungere la sovranità alimentare nella nostra regione”, ha aggiunto Guei.

FAO, OCHA, UNICEF e WFP rinnovano il loro appello ai partner per lo sviluppo e umanitari – così come al settore privato – per sostenere i governi nazionali nel rafforzamento della sicurezza alimentare e la nutrizione nella regione. Ciò include la costruzione di sistemi alimentari, sulla salute, idrici, sanitari e igienici e programmi di protezione sociale sensibili alla nutrizione rivolti a gruppi vulnerabili come donne e bambini piccoli. È necessario potenziare i partenariati per prevenire e curare la malnutrizione acuta tra i bambini e promuovere programmi mirati per il clima che aiutino a ridurre l’elevata vulnerabilità della regione agli shock climatici e il rischio di esaurimento delle risorse naturali.

“La crisi alimentare e nutrizionale ha un impatto multisettoriale sulle condizioni di vita delle popolazioni colpite nella regione, nelle aree che già soffrono crisi umanitarie e in tutti i paesi dell’Africa occidentale e centrale. Ciò richiede il dispiegamento collettivo di approcci multisettoriali sulla base dei bisogni espressi dalla popolazione, mettendo al centro le persone dell’Africa occidentale e centrale”, ha aggiunto Charles Bernimolin, Capo dell’ufficio regionale OCHA per l’Africa occidentale e centrale.