Inflazione: Istat, marzo +7,7%. UNC: bene, ma cibo e carrello della spesa non calano, +1015 euro per mangiare

AgenPress. Secondo i dati provvisori di marzo resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua diminuisce al 7,7%, dal 9,1% del mese precedente.

“Bene, ottima notizia. Prosegue la discesa dell’inflazione grazie al calo dei beni energetici, ma non basta. Il calo delle bollette di cui si stanno avvantaggiando anche le industrie non si è ancora trasferito su tutti i prezzi finali dei beni. In particolare non è successo per i prodotti alimentari e per il carrello della spesa che restano con la stessa identica variazione tendenziale di febbraio, rispettivamente +13,2% e +12,7%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non basta, poi, che l’inflazione diminuisca, ossia che i prezzi continuino a salire anche se con una dinamica attenuata. Urge che i prezzi si abbassino e tornino ad essere normali e sostenibili per le famiglie. Il costo della vita sale ancora ed è sempre più insostenibile. Per una coppia con due figli, l’inflazione al 7,7% significa una stangata pari a 2306 euro su base annua, di cui 1015 solo per mangiare e bere, 1062 euro per il solo carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva è pari a 2114 euro, 916 per cibo e bevande, 964 euro per le spese di tutti i giorni. In media per una famiglia il rincaro è di 1765 euro, 744 per prodotti alimentari e bevande analcoliche, 782 euro per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Il primato spetta sempre alle famiglie numerose con più di 3 figli con una mazzata pari a 2603 euro, 1212 solo per nutrirsi” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di marzo Prodotti alimentari e bevande analcoliche 744 1015 916 1212 13,2 Bevande alcoliche e tabacchi 23 27 28 28 4,3 Abbigliamento e calzature 40 71 55 84 3,3 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 518 570 537 635 15,1 Mobili, articoli e servizi per la casa 108 131 137 130 8 Servizi sanitari e spese per la salute 23 27 25 27 1,6 Trasporti 75 114 107 125 2,6 Comunicazioni 9 13 11 14 1,4 Ricreazione, spettacoli e cultura 49 76 61 86 4,1 Istruzione 2 5 3 5 0,9 Servizi ricettivi e di ristorazione 96 151 132 148 8 Altri beni e servizi 79 108 104 108 3,8 TOTALE RINCARO ANNUO 1765 2306 2114 2603 +7,7 di cui CARRELLO DELLA SPESA 782 1062 964 1259 +12,7

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati