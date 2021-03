Inflazione: Istat, marzo +0,8%

AgenPress. Secondo i dati provvisori di marzo resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione sale su base annua da +0,6% di febbraio a +0,8 per cento.

“Effetto carburanti! Le speculazioni sui beni energetici non regolamentati continuano a produrre rialzi dei prezzi inammissibili, visto che la domanda non è certo decollata e la ripresa economica è per ora ancora un miraggio. In un solo mese la benzina è salita del 4,2%, il gasolio del 4,4%, mentre da gennaio l’impennata è stata, rispettivamente, del 9,3% e del 9,2%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, l’inflazione a +0,8% significa un aumento del costo della vita pari a 245 euro su base annua, di cui 140 euro per i trasporti, mentre per i soli prodotti ad alta frequenza di acquisto, schizzati da +0,1% di febbraio a +0,8% di marzo per colpa dei carburanti, il rincaro è di 105 euro” prosegue Dona.

“Per una coppia con 1 figlio, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia, la maggior spesa annua è pari a 219 euro, 92 euro per i prodotti acquistati più frequentemente, mentre per una famiglia media il rialzo complessivo è di 170 euro. Per un pensionato con più di 65 anni, l’incremento è pari a 71 euro, 122 euro per un single con meno di 35 anni ” conclude Dona.

Tabella: spesa aggiuntiva annua per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Istat Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Single con più di 65 anni Single con meno di 35 anni Inflazione annua di marzo Prodotti alimentari e bevande analcoliche 16,71 22,46 20,20 10,98 9,06 0,3 Bevande alcoliche e tabacchi 1,66 1,95 2,06 0,69 1,51 0,3 Abbigliamento e calzature 6,88 12,00 9,01 2,48 5,79 0,5 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -3,50 -3,72 -3,73 -2,74 -3,54 -0,1 Mobili, articoli e servizi per la casa 9,24 10,52 10,92 7,64 5,68 0,7 Servizi sanitari e spese per la salute 12,78 14,11 14,08 10,48 4,34 0,9 Trasporti 89,98 140,49 122,37 25,78 61,74 2,6 Comunicazioni -19,22 -25,55 -23,42 -11,67 -13,48 -2,7 Ricreazione, spettacoli e cultura 18,29 28,90 22,83 7,69 14,39 1,2 Istruzione -7,03 -19,54 -10,58 -0,20 -4,46 -3,7 Servizi ricettivi e di ristorazione 18,72 29,09 24,07 6,33 23,92 1,2 Altri beni e servizi 25,07 34,48 31,52 13,49 16,62 1,1 TOTALE RINCARO ANNUO (*) 170 245 219 71 122 +0,8 Rincaro PRODOTTI ALTA FREQUENZA +71 +105 +92 +30 +55 +0,8

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

(*) totali arrotondati