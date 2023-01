Industria: Istat, fatturato novembre +0,9% su mese

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a novembre sale dello 0,9% sul mese precedente e dell’11,5% su base annua.

“Dati positivi! Nonostante i rialzi siano gonfiati dall’inflazione al galoppo, anche le variazioni in volume registrano una dinamica positiva, anche se temiamo che per il mercato interno non sia così viste le differenze che esistono per i dati in valore tra fatturato italiano ed estero” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.